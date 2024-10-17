موعد مباراة سيدات الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تستعيد سيدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة نظيراتهن في مودرن سبورت غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وكانت سيدات الأحمر خطفن فوزاً من نظيراتهن وادي دجلة بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة، فيما فازت سيدات مودرن سبورت على الطيران بخماسية مقابل هدف.

موعد مباراة سيدات الأهلي ومودرن سبورت والقنوات الناقلة

وتقام مباراة سيدات الأهلي ومودرن سبورت في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت 2.