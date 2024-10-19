شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة تنفجر قرب منزل "نتنياهو" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع "والا" الإخباري العبري، اليوم السبت، بأن هدف انفجار الطائرة بدون طيار القادمة من لبنان في قساريا هو منزل رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكر الموقع في وقت سابق، أنه في الساعة الأخيرة، عبرت ثلاث طائرات بدون طيار إلى البلاد قادمة من لبنان، وتم اعتراض طائرتين منها وأصابت واحدة منزلًا في قيساريا.