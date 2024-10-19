شكرا لقرائتكم خبر عن ”الأرصاد“ تراقب مؤشرات الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يراقب المركز الوطني للأرصاد المؤشرات الأولية التي تظهرها توقعات النموذج العددي السعودي حول احتمالية تشكّل حالة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع القادم.

وأكد المركز أنه سيصدر تقارير دورية لعرض المستجدات الخاصة بالحالة المدارية ومدى تأثيرها المحتمل على المناطق المجاورة.

وشدّد المركز على أهمية متابعة التحديثات التي سيتم نشرها عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.





بحر العرب موقع للأعاصير



يشار إلى أن منطقة بحر العرب تُعتبر من أبرز المناطق التي تشهد تشكّل الأعاصير المدارية في فترة ما قبل وبعد الصيف، حيث يزداد النشاط المداري خلال فصلي الربيع والخريف نتيجة لظروف مناخية مناسبة.

وتُشير التقارير إلى أن هذه الأنظمة المدارية تتشكل غالبًا من انخفاضات ضغط جوي في المحيط، وتتحول في بعض الحالات إلى عواصف أو أعاصير قوية قد تؤثر على السواحل المطلة على بحر العرب، ما يتطلب من الجهات المختصة رصد ومتابعة دقيقة لتقليل تأثيراتها السلبية.