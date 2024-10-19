بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 26 دقيقة مضت التعليقات على بحفل جماهيري ناجح.. فؤاد عبدالواحد يفتتح النسخة الخامسة من موسم الرياض مغلقة

متابعة بتجــرد: افتتح الفنان فؤاد عبدالواحد أولى حفلات الموسم الخامس من موسم الرياض بأداء مميز، حيث شهد الحفل تفاعلاً جماهيرياً كبيراً مع مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي تلاقي رواجاً بين الجمهور الخليجي والعربي.

الحفل الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم شهد أيضاً مشاركة الفنانين جواد العلي وعايض، وأقيم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بتنظيم شركة بنش مارك.

وأعرب فؤاد عبدالواحد عن سعادته وفخره بالمشاركة في أولى حفلات الموسم، مشيراً إلى أنه وقف أمام جمهور يعشق الفن بتفاعله ومحبة حضوره.

كما وصف موسم الرياض بأنه حدث عالمي يُقام على أرض المملكة العربية السعودية، ويُعتبر مصدر فخر لكل من يشارك فيه، مؤكداً أنه ينتظر هذا الموسم كل عام ليغني أمام هذا الجمهور المميز الذي يضفي جمالاً على الحدث.

وعبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، توجه فؤاد عبدالواحد بالشكر لجمهور الرياض قائلاً: “شكراً جمهور الرياض الغالي لمحبتكم الدائمة… وشكراً لهيئة الترفيه ولمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمهم في أولى حفلات موسم الرياض… وشكراً بنش مارك، والقادم أجمل بإذن الله”.