شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة منة عدلي القيعى ويوسف حشيش بحضور نجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعى بخطوبتها على الممثل يوسف حشيش وسط حضور عدد من الأصدقاء المقربين داخل الوسط الفني وخارجه، حيث حضر كل من أكرم حسني، وشيكو، ودياب، وكارمن سليمان وغيرهم.

منة عدلي القيعي تعد من أبرز كاتبي الأغاني الشباب، وبدأت رحلتها في عالم الفن ككاتبة إبداعية في مجال الدعاية والإعلان، حتى خطفت أولى خطواتها الاحترافية في كتابة الأغاني عبر أغنية "يادنيا علمينا متعلميش علينا" مع حسن الشافعي وأحمد شيبة، ومن ثم تلتها بتعاونها مع عدد كبير من الفنانين، منهم وائل جسار في تتر مسلسل "ختم النمر"، وأمير عيد مغني فرقة كايروكي في أغنية "طير بينا يا عم".

وكانت أعربت الشاعرة منة عدلي القيعي عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان نبته الذى يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية وقالت في تصريح خاص لليوم السابع إنها متحمسة للمشاركة في مهرجان نبته للأطفال والمشاركة بكتابة أغاني للأطفال لأن مصر رائدة في كل أنواع الفن وان شاء الله نثبت ريادتنا أيضا في مجال الأطفال.

ولفتت الشاعرة منة القيعي إلى أنها متحمسة بشدة لوجود النجم أحمد امين كرئيس للمهرجان، لأنه لدية ذكاء في التعامل في هذه المنطقة وله تجارب ناجحة مسبقة واختياره ذكى جدا بالإضافة إلى وجود المخرج هشام فتحي الذى تعاونت معه من قبل في مهرجان القاهرة في الأغنية التي قدمها النجم تامر حسنى.



منة عدلي القيعي ويوسف حشيش



خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش



يوسف حشيش ومنة عدلي القيعي



يوسف حشيش يقبل يد خطيبته منة عدلي القيعي



منة عدلي القيعي بصحبة خطيبها يوسف حشيش



الشاعرية منة عدلي القيعي والممثل يوسف حشيش



خطوبة منة عدلي القيعي



اكرم حسني من خطوبة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش



كارمن سليمان وزوجها مصطفي جاد بخطوبة منة عدلي القيعى ويوسف حشيش