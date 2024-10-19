شكرا لقرائتكم خبر عن معجبة لتامر عاشور: بحبك ويرد مازحا: ما تحرجونيش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع تامر عاشور خلال حفله المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الدورة 32، وأعرب عدد من المعجبات عن حبهم الشديد له، مرددين "بنحبك يا تامر"، ليمازحها "ما تحرجونيش جايبها معايا"، في إشارة إلى زوجته.

وأعرب النجم تامر عاشور عن سعادته البالغة بمشاركته لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية، قائلا: "مبسوط بيكم جدا وفخور اني موجود في مهرجان الموسيقى العربية معاكم".

وبعد الإقبال الكبير على تذاكر حفل الليلة لتامر عاشور بمهرجان الموسيقي العربية، أعلن المهرجان عن ليلة إضافية لتامر عاشور، من المقرر أن يحييها غدًا السبت على مسرح النافورة، بقيادة المايسترو سعيد كمال.

يذكر أن تامر عاشور طرح في أغسطس الماضي أحدث أغنياته، بعنوان "وداع وداع"، عبر منصات الموسيقي الإلكترونية، وموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس و ماستر: صقر.

مهرجان الموسيقي العربية الـ 32 تضمن عددا كبيرا من الفعاليات الفنية، والحفلات الغنائية والموسيقية، حيث تشهد الفعاليات خلال الأيام المقبلة من المهرجان حفلات: هاني شاكر، عمر خيرت، أحمد جمال، فرقة الموسيقى العربية للتراث أحمد إبراهيم قيادة المايسترو فاروق البابلى، محمود درويش وفرقته كنوز، الليلة العمانية قيادة المايسترو أمير عبد المجيد، فرقة الإيقاعات الشرقية الفنان سعيد الأرتيست، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية قيادة المايسترو محمد عبد الستار، نادية مصطفى، محمد محسن.

بينما تختتم فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ 32 يوم 24 أكتوبرالجاري، بحفل غنائي ضخم للفنانة مي فاروق قيادة المايسترو تامر فيظى، صوليست (عود) الفنان إسلام القصبجى، صوليست (كمان) الفنان مصطفى داغر.



جانب من حفل تامر عاشور مهرجان الموسيقى العربية



جانب ن حفل تامر عاشور



جمهور حفل تامر عاشور



حفل تامر عاشور



حفلات مهرجان الموسيقى العربية تامر عاشور



مهرجان الموسيقى العربية حفل تامر عاشور