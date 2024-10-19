شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يطرب جمهور حفله بمهرجان الموسيقى العربية بميدلى من ألحانه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أطرب النجم تامر عاشور، جمهور حفلة المقام حاليا ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، بمدلى من ألحانه وبدأ بأغنية ياريتك فهمنى للنجمة أنغام ثم أغنية من العشم للهضبة عمرو دياب، وبعد ذلك أغنية الله أعلم للمطرب فضل شاكر، وحكايتى معاك للنجمة إليسا وقلبك يحول الله لبهاء سلطان.

وبعد الإقبال الكبير على تذاكر حفل الليلة لـ تامر عاشور بمهرجان الموسيقي العربية، أعلن المهرجان عن ليلة إضافية لتامر عاشور، من المقرر أن يحييها غدًا السبت على مسرح النافورة بـ دار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو سعيد كمال.

يذكر أن تامر عاشور طرح في أغسطس الماضي أحدث أغنياته، بعنوان "وداع وداع"، عبر منصات الموسيقي الإلكترونية، وموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس و ماستر: صقر.

مهرجان الموسيقي العربية الـ 32 تضمن عددا كبيرا من الفعاليات الفنية، والحفلات الغنائية والموسيقية، حيث تشهد الفعاليات خلال الأيام المقبلة من المهرجان حفلات: هاني شاكر، عمر خيرت، أحمد جمال، فرقة الموسيقى العربية للتراث أحمد إبراهيم قيادة المايسترو فاروق البابلى، محمود درويش وفرقته كنوز، الليلة العمانية قيادة المايسترو امير عبد المجيد، فرقة الايقاعات الشرقية الفنان سعيد الارتيست، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية قيادة المايسترو محمد عبد الستار، نادية مصطفى، محمد محسن.

بينما تختتم فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ 32 يوم 24 أكتوبرالجاري، بحفل غنائي ضخم للفنانة مي فاروق قيادة المايسترو تامر فيظى، صوليست (عود) الفنان إسلام القصبجى، صوليست (كمان) الفنان مصطفى داغر.



جانب ن حفل تامر عاشور



جمهور حفل تامر عاشور



حفل النجم تامر عاشور



حفل تامر عاشور (2)



حفل تامر عاشور



حفلات مهرجان الموسيقى العربية تامر عاشور



مهرجان الموسيقى العربية حفل النجم تامر عاشور



مهرجان الموسيقى العربية حفل تامر عاشور



مهرجان الموسيقى العربية



النجم تامر عاشور خلال حفلات مهرجان الموسيقى العربية



النجم تامر عاشور



تامر عاشور يحى حفل مهرجان الموسيقى العربية



تامر عاشور يطرب الجمهور خلال الحفل



تامر عاشور يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية



تامر عاشور



جانب من حفل تامر عاشور مهرجان الموسيقى العربية