شكرا لقرائتكم خبر عن تليف الكبد.. حمدي الرملي يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد نقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان القدير حمدي الرملي لأزمة صحية مؤخرًا، دخل على أثرها إلى المستشفى، وفي تصريح لـ"الخليج 365"، كشف الفنان القدير تفاصيل حالته الصحية، قائلاً: إنه يعاني من تليف الكبد بسبب إهماله الشديد في صحته، وبسبب ذلك تم نقله إلى معهد الكبد ليتلقى العلاج المناسب له.

وتابع حمدي الرملي أنه من المقرر أن يكتب له الطبيب المعالج خروج مساء اليوم أو غدًا، ليقضي فترة في منزله مع استكمال علاجه، قبل عودته مجددًا إلى المستشفى.

يذكر أن آخر أعمال حمدي الرملي مشاركته في مسلسل "فراولة"، بطولة النجمة نيللي كريم، الذي نافست به خلال ماراثون رمضان الماضي 2024، وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.