شكرا لقرائتكم خبر عن الحضور الأكبر ومساندة الأصوات الجديدة.. أبرز لقطات حفل تامر حسنى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الفنان تامر حسني رقما كبيرا في مشواره الفني مؤخرًا، حينما سجل رقمًا كبيرًا وضخمًا بتخطي حضور الحفل 100 ألف شخص من محبيه بمدينة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات حفل طلاب الثانوية العامة بمدينة الإسكندرية.



تامر حسنى

وهو ما عكس نجاح الحفل بكل المقاييس، خاصة أن تامر حسني وفور الصعود إلى خشبة المسرح اندمج الجمهور معه وتفاعلوا بصورة كبيرة في حالة أظهرت مدى محبة الجمهور لنجمهم المفضل وهو ما سبب حالة من التدافع بسبب حرص الكثير من الشباب على الوصول للصف الأول قرب تامر حسنى.

وهو ما جعل تامر حسني يوقف الحفل لمدة حرصًا منه على سلامة الجميع من حدوث أي ضرر قد يصيبهم، خاصة أن جمهور تامر معروف عنه حماس شديد دومًا ما يصاحبهم في الحفلات الخاصة به.



جمهور تامر فى الحفل

هذا وقدم تامر حسنى خلال الحفل 3 أصوات من أجمل المواهب المصرية على الإطلاق حسب وصفه وغنا أغنية قدها ودعا الجمهور يغني معه تشجيعًا لطفله تدعى آيسل وهي مصابة بالضمور العضلي ولديها عملية جراحية خطيرة الأيام القادمة، وكان يشجعها مع الجمهور وطلب الدعاء لها من كل الحاضرين.



حضور جماهيرى كبير