شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يدعم صحة أطفال المدارس بـ"زفتى" من خلال حملة "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي، في تقديم خدمات طبية مجانية متكاملة لأطفال المدارس بمركز زفتى - محافظة الغربية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن جهود تنفيذ حملة "إيد واحدة" تحت شعار "لمصر نبني أجيال".

واستفاد من الخدمات الطبية المقدمة 6321 طالب حتى الآن في 15 مدرسة ابتدائية وإعدادية من قرى المركز من هذه المبادرة، حيث تم توزيع 1262 عبوة قطرات علاجية للعيون، وتصنيع 1112 نظارة طبية، كما تم تشخيص احتياج 58 طالب لإجراء جراحات عيون، وإجراء تحاليل أنيميا وسكر لـ 6304 طالب، بالإضافة إلى تحاليل إضافية لـ 59 طالب، وتوزيع أدوية أنيميا على 783 طالب، وأدوية متنوعة على 90 طالب.

ويأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.



التحالف الوطني يقدم خدمات طبية مجانية لطلاب المدارس



جانب من تقديم الخدمات الطبية لطلاب المدارس بزفتى