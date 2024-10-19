شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حماة الوطن: حرب أكتوبر إحدى العلامات المضيئة فى تاريخنا المعاصر والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حرب اكتوبر تمثل إحدى العلامات المضيئة في تاريخنا المعاصر، مشددا أن وروح أكتوبر ستظل سارية في جسد الأمة كما أن البطولة المصرية تتووارثها الأجيال جيلا بعد جيل، جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية حزب حماة الوطن بمناسبة الذكرى ال 51 انتصارات اكتوبر

وأضاف "العوضي"، أن الدولة المصرية لم تكن دولة معتدية لإيمانها العميق بأن الصراع هو الاستثناء وأن التعاون هو طريق البناء، موضحا أن حرب أكتوبر لم تكن من أجل العدوان ولكن من اجل استعادة الأرض.

ووجه التحية للدولة العربية التي دعمت مصر خلال حرب أكتوبر بالمال والسلاح، موجهة التحية للبطل الراحل الرئيس محمد انور السادات الذي اتخذ القرار رغم صعوبة الظروف الدولية ومضى أيضاً في طريق السلام، كما وجه التحية لرجال القوات المسلحة الذين يضحون بالغالي والنفيس من اجل رفعة الوطن.

ونوه بأن الطريق الذي اختارته هو طريق السلام، ولكن هذا الطريق لم يمنعها من امتلاك القدرة الشاملة لتحقيق الردع الكافي لكل من يفكر في العبث بالأمن القومي المصري.