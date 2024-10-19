شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي ينتظر عرض 4 أفلام أبرزها الدشاش وسيكو سيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم خالد الصاوي انتعاشة سينمائية خلال الفترة المقبلة، فقد وقع خلال الفترة الماضية تعاقدات مع 4 أفلام بعضها انطلق تصويرها وينتظر عرضها بالسينمات وبعضها ينتظر موعد انطلاق التصوير بعد الانتهاء من الديكورات الخاصة بالعمل.

خالد الصاوي يتعاون خلال الأربعة أفلام مع كبار النجوم فيشارك النجم محمد سعد في فيلم "الدشاش"، ويتعاون مع نسرين طافش وعمرو عبد الجليل في فيلم "المصيف"، كما يتعاون مع النجمان الشابان عصام عمر وطه دسوقي في فيلم "سيكو سيكو"، وينتظر عرض فيلم "أصل الحكاية" الذى تم تأجيل طرحه بالسينمات أكثر من مرة.



خالد الصاوي

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومقرر عرضه نهاية العام الجارى 2024.



الفنان خالد الصاوي

فيلم "الدشاش" من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز ويجمع زينة ومحمد سعد بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، والفيلم يشارك فى بطولته باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوى مصطفي ابو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج محمد رشيدي.



خالد الصاوي ونسرين طافش من كواليس فيلم المصيف

فيلم "المصيف" بطولة خالد الصاوى، نسرين طافش، عمرو عبد الجليل، نبيل عيسى، أحمد ماجد، بسنت السبقي، محمد العمروسى، حجاج عبد العظيم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب وضيوف الشرف، والفيلم تأليف وإخراج سليم العدوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعى.



خالد الصاوي فى فيلم اصل الحكاية

فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، وحددت الشركة المنتجة للفيلم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023 موعدًا مبدئيًا لطرحه في دور العرض السينمائية.