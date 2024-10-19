شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد مصطفى هريدى بمسجد المشير طنطاوى.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

يقام عزاء والد الفنان مصطفى هريدى يوم الأحد المقبل بمسجد المشير طنطاوي، بعد صلاة المغرب بقاعة الإيمان.



وأعلن الفنان مصطفى هريدي مؤخرا عن وفاة والده عبد اللطيف هريدي، وذلك من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، حيث كتب: "توفي إلى رحمة الله تعالى، أبويا الغالي الحاج عبد اللطيف هريدي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وأضاف: "وصلاة الجنازة بمسجد مصطفى محمود المهندسين، بعد صلاة الضهر وإنا لله وإنا إليه راجعون".

