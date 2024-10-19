شكرا لقرائتكم خبر عن أمين حماة الوطن: انتصار أكتوبر نقطة فارقة فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالوقوف دقيقة حداد على روح شهداء مصر من القوات المسلحة والذين ضحوا بكل ما يملكون من أجل الوطن.

وتقدم في كلمته، باحتفالية الحزب بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بالتهئنة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة نصر أكتوبر المجيد.

وأكد ان نصر أكتوبر نقطة فارقة في تاريخ مصر والتي حملت العديد من أجل الحفاظ على مصر من العدو الصهيوني، لافتا أن انتصار أكتوبر المجيد يجسد عزيمة الشعب المصري وقدرته على تجاوز الصعاب والعقبات مهما كانت التحديات التي تواجهه، مشيرا إلى أن المصريين وهم يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يستعيدون من ذاكرتهم قصة كفاح الشعب الأبي صاحب التاريخ الممتد لالاف السنين، ومستلهما من عظمة ماضيه نورًا يسير على دربه لبناء حاضرة ومستقبلة وصولا إلي الجمهورية الجديدة.