أصالة تتصدر بـ”بعض الأحيان”.. هذا ما حققته في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة أصالة نصري أغنيتها الجديدة “بعض الأحيان” التي حققت نجاحاً كبيراً منذ الساعات الأولى لإصدارها.

الأغنية، التي جاءت بكلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر وألحان أحمد الهرمي، تخطت حاجز ربع مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب” خلال ساعات قليلة من طرحها، كما تصدرت الترند على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

“بعض الأحيان” نالت استحساناً واسعاً من الجمهور ومحبي أصالة الذين تفاعلوا بشكل كبير مع الأغنية وعبّروا عن إعجابهم بكلماتها وألحانها العذبة. توزيع الأغنية حمل توقيع زيد نديم، فيما تولى جاسم محمد عمليات المكساج والماسترينغ، ما أعطى للأغنية جمالية إضافية وإحساساً متناغماً.

التفاعل الكبير والثناء الذي تلقته أصالة على هذه الأغنية يعكس استمرار نجوميتها وقدرتها على تقديم أعمال تلامس قلوب جمهورها.

يتوقع أن تحقق الأغنية المزيد من النجاحات وتواصل تصدر قوائم الاستماع في الأيام المقبلة.