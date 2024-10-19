إليسا تنتقد تصريحات قاليباف وتدعو لحماية سيادة لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن استيائها الشديد من تصريحات رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، التي أدلى بها في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو”، حيث أشار إلى استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق القرار الأممي 1701 المتعلق بلبنان. إليسا استغربت بشدة هذه التصريحات واعتبرتها تدخلاً غير مبرر في شؤون لبنان الداخلية.

في منشورها، تساءلت إليسا عن الحق الذي يمنح قاليباف الحديث باسم لبنان في قضايا لبنانية بحتة، وكتبت: “فكّرت بالاول انو رئيس البرلمان اللبناني لِ عم يحكي، طالما الموضوع لبناني بحت. بأيا حق قاليباف بيحكي باسم لبنان؟ ما بكفي دمرتولنا بلدنا من ورا سياساتكن؟”.

كما وجهت نداءً للحكومة اللبنانية لاتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه التصريحات، مطالبة بمسؤولين يحافظون على كرامة وسيادة لبنان. وأكدت: “منطلب من الحكومة اللبنانية تاخد موقف فوراً. منطلب يكون عنا مسؤولين، عن جد مسؤولين، وما بقا بيفرّطوا بكرامة وسيادة لبنان.”

تفاعل متابعو إليسا مع تغريدتها بشكل كبير، معبرين عن دعمهم لموقفها وداعين الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوات تحافظ على سيادة واستقلالية البلد بعيداً عن أي تدخلات خارجية.