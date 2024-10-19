بعد طردهما من بريطانيا.. هذه وجهة هاري وميغان الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد طردهما من مقر إقامتهما في وندسور من قبل الملك تشارلز، حصل الأمير هاري وميغان ماركل على منزل جديد في البرتغال.

العقار يقع في منطقة CostaTerra Golf and Ocean Club، وهي منطقة تطوير فاخرة بجانب البحر في ميليدس، جنوب لشبونة.

يمتلك الزوجان اللذان يعيشان في الأساس في كاليفورنيا الآن منزلًا أوروبيًّا، مما يعزز قدرتهما على الحفاظ على الاتصال عبر المحيط الأطلسي بالرغم من تراجعهما عن الواجبات الملكية.

يُذكر أن الأميرة يوجيني، ابنة عم الأمير هاري، وزوجها جاك بروكسبانك يمتلكان أيضًا عقارات في البرتغال، مما يعكس الروابط العائلية بين البرتغال والعائلة المالكة.

المنزل الجديد قد يمنح لهاري وميغان “تأشيرة ذهبية” تتيح لهما الوصول بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن في أوروبا، ويأتي بعد زيارة قام بها الزوجان إلى كوستا تيرا بعد حضورهما ألعاب Invictus في ألمانيا.

ورغم أن منزلهما الرئيسي ما زال في مونتيسيتو، كاليفورنيا، فإن العقار الجديد يوفر لهما ملاذًا خاصًا في أوروبا بعيدًا عن أضواء العائلة المالكة.