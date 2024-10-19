بعد ظهور سميرة سعيد برفقة ابنها شادي.. شاهدوا النجمات العرب مع أبنائهن

ظهور جديد لسميرة سعيد وابنها شادي

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صداقة ريهام عبدالغفور ونجلها

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نانسي عجرم وقواعد التربية

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جانب من أمومة سيرين عبدالنور

View this post on Instagram A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - عدد كبير من النجمات يفضلن الظهور برفقة أبنائهن على منصات السوشيال ميديا للتعبير عن مدى حبهن لهم، ذلك إلى جانب توثيق اللحظات المميزة التي جمعتهم ومشاركتها مع جمهورهن ومحبيهن.ترتبط الفنانة سميرة سعيد بنجلها الوحيدبشكلٍ كبير، وتجمعهما علاقة صداقة قوية، وخلال الساعات الماضية شاركت جمهورها عبر إنستغرام صورة جديدة جمعتهما، عبرت من خلالها عن حبها الكبير له، وحرصت على أن تضع على الصورة مقطعاً من أغانيها المميزة، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "ايه بعد حبك ايه"، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة وأبدوا إعجابهم بنجلها الذي وصل لعمر الشباب.أكدت ريهام عبدالغفور أن نجلها الكبيرهو صديقها المقرب، خاصةً أنه قريب منها في العمر وأصبح حالياً يعمل في مجال الفن. وعلى مدار السنوات الماضية شاركت الجمهور بالعديد من الصور التي جمعتهما بدايةً من الاحتفال بتخرجه في الجامعة وحتى تواجده معها في إحدى فعاليات المهرجانات السينمائية. وكشفتأن نجلها يرفض العمل في أي مسلسل تُشارك فيه والدته، وقالت إن السبب في ذلك هو رغبته في الاعتماد على نفسه.واحدةٌ من النجمات اللواتي يحرصن على الاستمتاع بأوقات خاصة برفقة عائلتها، وأكدت في أكثر من لقاء أن بناتها هن الأهم في حياتها، وتحرص دائماً على مشاركتهن كافة التفاصيل الخاصة بهن، حتى في حالة سفرها خارج لبنان من أجل العمل، تكون حريصةً على التواصل معهن، مؤكدةً أنها صاحبة القرار الأول في كل شؤون تربيتهن. هذا بجانب أنأم حازمة وصارمة في تربيتها، لكنها تحرص على الاستمتاع مع بناتها بأوقات خاصة تحديداً في الإجازة.سيرين عبدالنور من الأمهات التي تربطها بابنها وابنتها علاقة قوية ومميزة، وتحرص على التواجد برفقتهما بشكلٍ دائم، وكشفت عن جانب من أمومتها لجمهورها عبر إنستغرام، فظهرت في مقطع مصور وهي تقوم بأداء الواجبات المدرسية برفقة ابنها الصغير كريستيانو، ذلك إلى جانب صور ومقاطع مصورة كشفت عن صداقتها بابنتها الكبيرة تاليا التي وصلت لعمر الشباب وأصبحت تُشبهها بشكلٍ كبير.

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