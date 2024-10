سارة فيرغسون أول شخصية ملكية تنضم للتيك توك.. وهذه كانت رسالتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 02:49 مساءً - دائماً يحرص أفراد العائلات المالكة على التواصل مع شعوبهم خاصةً والجمهور الملكي بصفةٍعامة، من خلال الزيارات، حضور الحفلات، والسوشيال ميديا التي لا تعرف حدوداً والتي تُقرِّب المسافات مهما بعُدت، فنرى أن كل العائلات المالكة حول العالم لديهم حسابات على إنستغرام وX (المعروف سابقاً باسم تويتر)، يشاركون من خلاله الصور ومقاطع الفيديو وأخبارهم. ولكن كان الملحوظ أن منصة التيك توك بعيدة عن العائلات المالكة، إذ لا يوجد فرد ملكي يمتلك حساباً على هذا التطبيق، حتى كسرت سارة فيرغسون هذه القاعدة واقتحمت عالم التيك توك.

@sarahtheduchess My first ever TikTok! How it felt hearing my breast cancer diagnosis. One cancer diagnosis was bad enough but to go through all those emotions twice was a lot to handle. For anyone going through this now, know that you are not alone.