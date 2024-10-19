تنبيه من شرطة أبوظبي بسبب الأحوال الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، كما دعت إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.