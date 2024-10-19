النائب العام يوجه بفتح تحقيق في إدعاءات تهريب "الرمال السوداء" بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه النائب العام بالجمهورية اليمنية، القاضي قاهر مصطفى علي، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف بفتح تحقيق في ادعاءات بتهريب "خام الرمال السوداء" إلى خارج البلاد عبر ميناء المكلا.

وقالت مصادر إعلامية وحقوقية، إن النائب العام وجه بالتحقيق بخصوص مايتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن مخالفة الشركة الصينية "الحصان الأسود للتعدين والاستيراد والتصدير" للاتفاقية المبرمة مع هيئة المساحة الجيولوجية بحضرموت، التي تخول الشركة بالتعدين في خام الرمال السوداء في منطقة السفال بمديرية بروم ميفع.

وأضافت المصادر أن توجيه النائب العام ـ الذي جاء استجابة لبلاغ مقدم من مجموعة حقوقيةـ قضى بالتحقيق في شبُهة استغلال الشركة للاتفاقية المبرمة في 9 مارس 2023م، وقيامها بنهب وتهريب "خام الرمال السوداء" إلى الخارج عبر ميناء المكلا، والرفع بتقرير مفصل بنتائجه.

ومطلع الشهر الجاري أعلن حلف قبائل حضرموت احتجاز 4 قاطرات خارجة من "غيضة البهيش الغبر" غرب المكلا بتهمة تهريب الذهب والرمل الأسود، في الوقت الذي نفت هيئة المساحة الجيولوجية بحضرموت تلك الاتهامات وقالت إنها كانت محملة بـ"الجبس".

وخلال الأشهر الأخيرة أثيرت بشكل كبير، عمليات نهب وتهريب الأحجار الكريمة والرمال السوداء في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للإمارات في حضرموت وشبوة (شرقي البلاد)، وسط اتهامات بتورط جهات خارجية في تلك العمليات التي تشوبها الكثير من الشبهات.