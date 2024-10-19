تكنولوجيا: هاتف Galaxy A36 يأتي قريباً بتصميم أنحف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy A36 في عدد من التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد مؤخراً والتي كشفت عن بعض التغييرات في تصميم الهاتف.

أوضحت التسريبات المصورة التي نشرت عبر Giznext وOnLeaks التصميم المتوقع لهاتف سامسونج القادم Galaxy A36، والتي تكشف عن دعم هذا الإصدار بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية كما تأتي الكاميرة في وحدة بتصميم رأسي، وهي لغة تصميم قدمت في هاتف Galaxy A30s.

كما تؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على حجم أصغر للنتوء الخاص بأزرار الطاقة والصوتيات مقارنة بهاتف Galaxy A35، ومن المتوقع أن تتميز بسُمك 77.9 ملم في الإصدار الجديد، كما يتميز هاتف A36 بتصميم أطول 162.6مم مقارنة ب161.7مم في الإصدار السابق.

أيضاً تدعم سامسونج الإصدار القادم بحجم شاشة 6.64 إنش، كما يتميز الهاتف بتصميم أنحف 7.4مم مقارنة بسُمك 8.2مم في هاتف A35.

ولقد رصد هاتف Samsung Galaxy A36 في قاعدة بيانات Geekbench مؤخراً بنظام تشغيل Android 15، وتشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم رقاقة Snapdragon 6 Gen 3 أو 7s Gen 2.

وتتميز شاشة الهاتف بتصميم مسطح مع ثقب يتوسط الشاشة لكاميرة السيلفي، وحواف بنفس الحجم في محيط الشاشة، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

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