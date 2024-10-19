تكنولوجيا: تطبيق ChatGPT لنظام Windows مجرد تطبيق ويب يعتمد على Electron

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا العام، قدمت OpenAI تطبيق ChatGPT لنظام التشغيل macOS. بعد طول انتظار، أصدرت OpenAI أخيرًا تطبيق ChatGPT لنظامي Windows 11 وWindows 10. ومع ذلك، يبدو أن الشركة لم تبذل مجهودًا كبيرًا في تطوير هذا الإصدار لنظام التشغيل Windows.

فوفقًا لما هو معروف عن أنظمة Windows الحديثة، يُعتبر تطبيق ChatGPT لنظام التشغيل Windows غلاف ويب يعمل ضمن حاوية Electron. بينما توصي مايكروسوفت باستخدام WebView2 لتطوير تطبيقات الويب، اختارت OpenAI استخدام إطار عمل Electron.

هذا القرار يترتب عليه أن التطبيق يستهلك الكثير من الموارد مقارنةً بالتطبيقات التي تعتمد على WebView2. وكما يكشف المصدر، يبلغ حجم برنامج Copilot لنظام التشغيل Windows 11، الذي تم تطويره باستخدام WebView2، أقل من 600 كيلو بايت، بينما يصل حجم تطبيق ChatGPT المبني على Electron إلى حوالي 260 ميجابايت.

للحصول على تجربة مثلى، كان بإمكان OpenAI اختيار تطوير تطبيق ChatGPT أصلي لنظام التشغيل Windows، كما فعلت مع macOS.

لكن بدلًا من ذلك، فضّلت الشركة إطلاق تطبيق ويب. وهذا يبدو مثيرًا للسخرية بالنظر إلى استثمار مايكروسوفت بمليارات الدولارات في OpenAI. حتى وإن لم يكن بالإمكان تطوير تطبيق أصلي بشكل كامل، كان بإمكانهم على الأقل استخدام WebView2 لإنشاء تطبيق ويب يستهلك موارد أقل.

على الجانب الإيجابي، يوفر ChatGPT لنظام Windows 11 ميزة وضع صورة داخل صورة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى ChatGPT في نافذة صغيرة باستخدام مفاتيح Alt+Space.

في الوقت الحالي، ما يزال التطبيق في مراحله الأولى من التطوير، ولذلك قد لا يكون الأداء العام على المستوى المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطبيق متاح حاليًا فقط لمستخدمي Plus وTeam وEnterprise.

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