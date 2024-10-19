رحمة رياض: “بيروت قلبي معك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة العراقية رحمة رياض متابعيها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي دعاءً يعبر عن قلقها وحبها لـ لبنان وأوطان المنطقة في ظل الأحداث الصعبة التي تشهدها العديد من الدول العربية.

وكتبت رحمة عبر حسابها على موقع “X” (تويتر سابقًا): “اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ شعوبنا، وشبابها، وأطفالها، ورجالها، ونساءها، بحفظك ورعايتك، يا أرحم الراحمين”.

لم تقتصر مشاركة رحمة على هذا الدعاء فقط، بل نشرت أيضًا في خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على “إنستغرام” صورتين متداولتين تعبّر فيهما عن حبها للبنان. تضمنت الصورة الأولى مشاهد طبيعية من لبنان، وكتبت عليها: “جنة الله على الأرض”، مرفقة بتعليق يعبّر عن رغبتها في حماية الأوطان قائلة: “الله يحمي أوطاننا”.

يُذكر أن رحمة رياض تعتبر من الفنانات اللاتي يعبرن دائمًا عن آرائهن ومشاعرهن تجاه الأوضاع في المنطقة، وتشجع متابعيها على نشر المحبة والسلام بين الشعوب. رسائلها التي تدعو للتضامن والوحدة تعكس حرصها على قضايا أوطانها وحبها للشعوب العربية، وقد لاقت كلماتها تفاعلاً واسعًا بين متابعيها الذين شاركوها نفس الشعور بالأمل في حماية الأوطان.