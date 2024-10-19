ريتا أورا تبكي على المسرح في اليابان بعد رحيل ليام باين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت المغنية ريتا أورا عن حزنها العميق لرحيل الفنان ليام باين، ووصلت مشاعرها إلى البكاء خلال حفلها في مدينة أوساكا باليابان، حيث قدمت تحية مؤثرة لصديقها الراحل الذي توفي يوم الأربعاء الماضي. وأثناء أدائها أغنية For You، التي جمعتها بليام في عام 2018 لفيلم Fifty Shades Freed، شاركت ريتا صورة بالأبيض والأسود لهما معًا على شاشة المسرح.

ريتا بدت متأثرة بشكل كبير أثناء أدائها للأغنية، وصعدت إلى المسرح بعد ساعات قليلة من انتشار خبر وفاة ليام. خلال الحفل، أشادت به وقالت بصوت حزين: “الآن لا أستطيع حتى غنائها”، حيث شوهدت وهي تمسك رأسها بين يديها.

في تغريدة لها عبر حسابها على “X”، نعت ريتا أورا ليام باين قائلة: “أنا محطمة… لقد كان يتمتع بروح طيبة، لن أنساها أبدًا”. كما أضافت: “أغنيتنا For You تكتسب معنى جديدًا تمامًا بالنسبة لي الآن… ارقد في سلام”.

جاءت وفاة ليام باين في ظروف غامضة بعد سقوطه من شرفة فندق في بوينس آيرس، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن السقوط كان متعمدًا.