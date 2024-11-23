لإسعاد الفتيات.. ياسمين رئيس تطلق حملة “فستانك يفرح غيرك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دشّنت الفنانة المصرية ياسمين رئيس بمشاركة نجمات فيلمها الأخير “الفستان الأبيض” حملة تحت عنوان “فستانك يفرح غيرك”، والتي ترتكز على التبرّع بفستان الزفاف لإحدى الفتيات اللواتي لا يملكن ثمن شراء فستان زفاف أو استئجاره.

وعبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت ياسمين فيديو عبّرت فيه عن الذكريات الجميلة التي يحملها فستان زفافها الأبيض، والذي كان شاهداً على أسعد لحظات حياتها. وأعلنت عن قرارها إهداء فستانها لإحدى الفتيات لتعيش به فرحة يوم زفافها، قائلةً: “زي وردة” في فيلم “الفستان الأبيض”، أحب أدي فستاني الأبيض لبنت عشان تفرح بيه زي ما أنا فرحت بيه يوم فرحي”.

وأضافت ياسمين بحماسة وحب أنها ستسلّم الفستان بنفسها إلى الفتاة داخل السينما، وعلّقت على الفيديو بالقول: “نفسي أدي فستاني الأبيض لبنت عشان تفرح بيه زي ما أنا فرحت بيه يوم فرحي، عشان كده إحنا مع مؤسّسة Share a Smile هنعمل حملة عشان نشارك بنات كتير فرحتهم… اكتبولي في التعليقات عشان هروح أسلّم الفستان بنفسي في السينما لعروسة حلوة… شكراً لنور عزازي مصمّمة الفستان”.

ثم نشرت ياسمين فيديو آخر كشفت من خلاله عن تدشين الحملة، حيث قالت إنها تتمنى أن تتشجّع جميع الفتيات ويتبرّعن بفساتينهن البيضاء لإسعاد فتيات أخريات في ليلة زفافهن.

وتعتبر حملة “فستانك يفرح غيرك” جزءاً من الترويج لفيلم “الفستان الأبيض”، الذي تقوم ياسمين رئيس ببطولته، والذي عُرض في دور السينما يوم الأربعاء الماضي ٢٠ تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك بعد عرضه في “مهرجان الجونة السينمائي الدولي” بدورته السابعة.