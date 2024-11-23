هل تعمّدت أنجلينا جولي استفزاز براد بيت بعد الظهور مع ابنهما نوكس؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حاز نوكس جولي بيت، ابن أنجلينا جولي وبراد بيت على اهتمام الصحافة العالمية بعد انضمامه إلى والدته في حفل توزيع جوائز Governor’s Awards في لوس أنجلوس، مسجّلاً أول ظهور له على السجادة الحمراء منذ ثلاث سنوات.

وكشفت مصادر لموقع “Page Six”، أن براد بيت يعتقد أن زوجته السابقة أنجلينا جولي سارت مع نجله نوكس على السجادة الحمراء بهدف “إثارة غضبه واستفزازه”.

وقال مصدر مطلع للموقع: “يرى براد أنه من قبيل المصادفة أن يوقّع القاضي على محاكمة “شاتو ميرافال” قبل أيام فقط من انضمام نوكس إلى أنجلينا في حفل توزيع جوائز غوفرنرز”.

وتابع: “لذلك هو يشكّك حقاً في دافعها لإحضار نوكس”.

في المقابل، قال مصدر آخر في وقت سابق، أن نوكس هو مَن اتخذ قرار الانضمام إلى والدته على السجادة الحمراء.

وأضاف: “إنه يفضّل عادةً البقاء بعيداً من الأضواء، وأنجلينا تحترم هذا القرار، لكنه سألها إن كان بإمكانه الانضمام إليها، وبالطبع كانت سعيدة للغاية لرغبته في التواجد هناك”.

وأكّد المصدر أن “أنجلينا شعرت بالفخر لوجود نوكس إلى جانبها. لم يكن بإمكانها أن تكون أكثر فخراً به، وقد قضيا معاً أمسية لا تُنسى حقاً”.

وبقيت جولي شابكةً ذراعها مع المراهق الذي بدا ناضجاً للغاية في بدلة كلاسيكية وتسريحة شعر قصيرة، بدل الطويلة التي عُرف بها.

وكان آخر ظهور لنوكس على السجادة الحمراء في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، عندما أظهر هو وإخوته مادوكس (23 عاماً) وزاهارا (19 عاماً) وشيلوه (18 عاماً) وفيفيان (16 عاماً) دعمهم لوالدتهم في العرض الأول لفيلمها Marvel Eternals في لندن، بغياب شقيقهم باك (20 عاماً).

وتحدّثت جولي عن علاقة أولادها بالأضواء: “إنهم خجولون بشكل خاص، وأشخاص منعزلون للغاية، ويريدون أن يكونوا منعزلين”.

وشوهد الفتى البالغ من العمر 16 عاماً للمرّة الأولى منذ ثلاث سنوات، وهو يقف لالتقاط صور وهو متشابك الذراعين مع نجمة فيلم ”ماليفيسنت“ في مسرح دولبي في هوليوود يوم الأحد.