شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" توصي بـ 3 خطوات أساسية لضمان زراعة ناجحة لفسائل النخيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر الإرشاد الزراعي، توجيهات جديدة للمزارعين بهدف ضمان نجاح زراعة فسائل النخيل، مؤكدةً على أهمية الالتزام بثلاث خطوات أساسية لضمان صحة الفسائل ونموها السليم، وتضمنت التوجيهات إرشادات حول كيفية التعامل مع الفسائل أثناء النقل والغرس، إضافة إلى نصائح متعلقة بمعالجة الفسائل قبل زراعتها .

وأكدت الوزارة على ضرورة المحافظة على القمة النامية للفسيلة وتجنب تعريضها لأية أضرار خلال عملية النقل أو الغرس، حيث أن أي صدمات قد تؤثر على نمو الفسيلة بشكل سليم. وأوضحت الوزارة أن القمة النامية تشكل الجزء الحيوي الأهم في الفسيلة، وبالتالي يجب التعامل معها بعناية فائقة للحفاظ على سلامتها .



ومن ضمن الإرشادات الفنية التي أصدرتها الوزارة، توصية بتغطيس الفسائل في محلول خاص بعد قلعها وقبل زراعتها.

ويتكون هذا المحلول من مبيد حشري ملامس ومبيد فطري نحاسي، وذلك بهدف حماية الفسيلة من أي آفات حشرية أو أمراض فطرية قد تؤثر على نموها، كما شددت الوزارة على ضرورة اتباع التعليمات الموجودة على عبوة المبيد لضمان الاستخدام الصحيح والآمن .

وأشارت الوزارة إلى أهمية استخدام مياه غير مالحة في عملية التغطيس، وذلك للحفاظ على جودة المحلول المستخدم وضمان عدم تأثير الأملاح على صحة الفسائل.



تأتي هذه الخطوات كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم المزارعين وتحقيق استدامة زراعة النخيل في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز القطاع الزراعي .

وحثت الوزارة المزارعين على الالتزام بالإرشادات لضمان زراعة ناجحة ومستدامة، مؤكدة استعداد فرق الإرشاد الزراعي لتقديم الدعم الفني اللازم في جميع مراحل الزراعة . ومن ضمن الإرشادات الفنية التي أصدرتها الوزارة، توصية بتغطيس الفسائل في محلول خاص بعد قلعها وقبل زراعتها.ويتكون هذا المحلول من مبيد حشري ملامس ومبيد فطري نحاسي، وذلك بهدف حماية الفسيلة من أي آفات حشرية أو أمراض فطرية قد تؤثر على نموها، كما شددت الوزارة على ضرورة اتباع التعليمات الموجودة على عبوة المبيد لضمان الاستخدام الصحيح والآمنوأشارت الوزارة إلى أهمية استخدام مياه غير مالحة في عملية التغطيس، وذلك للحفاظ على جودة المحلول المستخدم وضمان عدم تأثير الأملاح على صحة الفسائل.تأتي هذه الخطوات كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم المزارعين وتحقيق استدامة زراعة النخيل في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز القطاع الزراعيوحثت الوزارة المزارعين على الالتزام بالإرشادات لضمان زراعة ناجحة ومستدامة، مؤكدة استعداد فرق الإرشاد الزراعي لتقديم الدعم الفني اللازم في جميع مراحل الزراعة

توصية "البيئة"