الأكبر في العالم.. المملكة تستضيف مؤتمر المجلس العالمي للبصريات 2026

تحت شعار " #من_الالتزام_إلى_التأثير " وبحضور وزراء ونخبة من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، والخبراء والمختصين، وصنّاع القرار محليًا ودوليًا.. #المملكة تستضيف #الملتقى_الدولي__الاجتماعية 2024 للمزيد | https://t.co/6OQnnxRve5 #اليوم #Global_CSR_Forum @GlobalCSRForum pic.twitter.com/CXWxMnf1oK

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع