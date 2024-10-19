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الأكبر في العالم.. المملكة تستضيف مؤتمر المجلس العالمي للبصريات 2026

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - فازت الجمعية للبصريات، باستضافة مؤتمر المجلس العالمي للبصريات 2026، وذلك بعد تصويت الجمعية العمومية لمجلس البصريات العالمي.
ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة الحدث إنجازا جديدا وتأكيدًا على تقدمها في جميع المجالات، خاصة في تنظيم الأحداث والمؤتمرات العالمية بكل جدارة. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

المجلس العالمي للبصريات

ويعد مؤتمر المجلس العالمي للبصريات هو الأكبر من نوعه في تخصص البصريات على مستوى العالم.
يذكر أن تنظيم مؤتمر المجلس العالمي للبصريات 2026، سيتم بالتزامن مع مؤتمر الجمعية السعودية للبصريات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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