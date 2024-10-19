شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر في العالم.. المملكة تستضيف مؤتمر المجلس العالمي للبصريات 2026 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فازت الجمعية السعودية للبصريات، باستضافة مؤتمر المجلس العالمي للبصريات 2026، وذلك بعد تصويت الجمعية العمومية لمجلس البصريات العالمي.
ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة الحدث إنجازا جديدا وتأكيدًا على تقدمها في جميع المجالات، خاصة في تنظيم الأحداث والمؤتمرات العالمية بكل جدارة. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
يذكر أن تنظيم مؤتمر المجلس العالمي للبصريات 2026، سيتم بالتزامن مع مؤتمر الجمعية السعودية للبصريات.
ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة الحدث إنجازا جديدا وتأكيدًا على تقدمها في جميع المجالات، خاصة في تنظيم الأحداث والمؤتمرات العالمية بكل جدارة. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تحت شعار "#من_الالتزام_إلى_التأثير" وبحضور وزراء ونخبة من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، والخبراء والمختصين، وصنّاع القرار محليًا ودوليًا.. #المملكة تستضيف #الملتقى_الدولي__الاجتماعية 2024— صحيفة اليوم (@alyaum) October 7, 2024
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المجلس العالمي للبصرياتويعد مؤتمر المجلس العالمي للبصريات هو الأكبر من نوعه في تخصص البصريات على مستوى العالم.
يذكر أن تنظيم مؤتمر المجلس العالمي للبصريات 2026، سيتم بالتزامن مع مؤتمر الجمعية السعودية للبصريات.