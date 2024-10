شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر في العالم.. المملكة تستضيف مؤتمر المجلس العالمي للبصريات 2026 والان نبدء بالتفاصيل

المجلس العالمي للبصريات

الدمام - شريف احمد - فازت الجمعية السعودية للبصريات، باستضافة مؤتمر المجلس العالمي للبصريات 2026، وذلك بعد تصويت الجمعية العمومية لمجلس البصريات العالمي.ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة الحدث إنجازا جديدا وتأكيدًا على تقدمها في جميع المجالات، خاصة في تنظيم الأحداث والمؤتمرات العالمية بكل جدارة. ويعد مؤتمر المجلس العالمي للبصريات هو الأكبر من نوعه في تخصص البصريات على مستوى العالم.يذكر أن تنظيم مؤتمر المجلس العالمي للبصريات 2026، سيتم بالتزامن مع مؤتمر الجمعية السعودية للبصريات.