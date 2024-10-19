سيلتا فيجو أمام ريال مدريد.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يشهد اليوم السبت الموافق 19-10-2024، العديد من المباريات الهامة والقوية على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى، بالإضافة لمواجهات مُثيرة بالدوري السعودي.

في الدوري الإنجليزي، تقام مباريات مرتقبة، حيث يلتقي مانشستر يونايتد مع برينتفورد، ويستضيف توتنهام نظيره وست هام، ويواجه آرسنال منافسه بورنموث.

ويستضيف ملعب "بالايدوس" مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، والتي تأتي في إطار لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني موسم 2024/25.

وفي الدوري الألماني، يلتقي آينتراخت فرانكفورت مع نظيره باير ليفركوزن، في إطار منافسات الجولة السابعة، على ملعب "باي آرينا".

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام ضد وست هام، الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

فولهام ضد أستون فيلا، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

إبسويتش تاون ضد إيفرتون، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

مانشستر يونايتد ضد برينتفورد، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

نيوكاسل يونايتد ضد برايتون، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

بورنموث ضد آرسنال، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو ضد إسبانيول، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

أوساسونا ضد ريال بيتيس، الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

جيرونا ضد ريال سوسيداد، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3 ".

سيلتا فيجو ضد ريال مدريد، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإيطالي

كومو ضد بارما، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 2".

جنوى ضد بولونيا، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ميلان ضد أودينيزي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

يوفنتوس ضد لاتسيو، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الألماني

هوفنهايم ضد بوخوم، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "TOD App - beIN SPORTS".

فرايبوج ضد أوجسبورج، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "TOD App - beIN SPORTS".

ماينز ضد لايبزيج، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "TOD App - beIN SPORTS".

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هايدينهايم، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "TOD App - beIN SPORTS".

باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

بايرن ميونخ ضد شتوتجارت، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

الدوري الفرنسي

بريست ضد ستاد رين، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

سانت إيتيان ضد لينس، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

الدوري السعودي

الرائد ضد الوحدة، الساعة 6:05 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

ضمك ضد التعاون، الساعة 6:20 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

اتحاد جدة ضد القادسية، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

الدوري القطري

الشمال ضد العربي القطري، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "الكاس".

الأهلي ضد الدحيل، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "الكاس".

نادي قطر ضد الوكرة، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "الكاس".