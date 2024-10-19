تكنولوجيا: هاتف Vivo X Fold 4 القابل للطي يأتي بسعة ضخمة للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Vivo في العمل على تطوير هاتف Vivo X Fold 4 القابل للطي، ولقد كشفت أحدث التفاصيل عن دعم هذا الإصدار بسعة ضخمة للبطارية.

سجل هاتف Vivo X Fold 4 في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم V2429A، إلا أن التسريبات لم تقدم الكثير من التفاصيل حول هذا الإصدار.

من جانب أخر أوضح تقرير جاء من “91Mobiles” بعض التفاصيل حول مواصفات Vivo X Fold 4، حيث يأتي هذا الإصدار بسعة بطارية 6500 mAh وهي ترقية كبيرة مقارنة بهاتف Vivo X Fold 3 الذي يضم بطارية 5500 mAh، لذا يضم الإصدار المرتقب أكبر سعة للبطارية قدمت في الهواتف القابلة للطي.

وعلى عكس المتوقع لن تؤدي السعة الأكبر لبطارية X Fold 4 إلى زيادة سُمك الهاتف، حيث يأتي هذا الإصدار بتصميم أنحف وأخف من هاتف Vivo X Fold 3.

كما تؤكد التفاصيل الجديدة على دعم هاتف Vivo X Fold 4 الإتصال بالأقمار الإصطناعية، كما يدعم اثنان من شرائح 5G، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 15.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار حتى الإعلان الرسمي.

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