عقيص: ألا يجدر ببري الدعوة فور انتخاب اللجان لفتح جلسة لانتخاب الرئيس؟

ذكر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، في تصريح، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للهيئة العامة يوم الثلاثاء القادم من أجل انتخاب رؤساء واعضاء اللجان النيابية".

وسأل: "ألا يجدر به, ومن باب أولى، طالما ان النواب سيحضرون في الموعد المحدد، ان يدعو فور انتخاب اللجان، إلى فتح جلسة تليها مباشرةً لإنتخاب رئيس للجمهورية؟".

‏وأضاف: "أليست صفعة توجه لكل نائب ان يحضر إلى القاعة العامة ثم يخرج ليصرّح مطالباً بانتخاب رئيس؟".

‏وتابع: "الا يجدر بالكتل النيابية ان تتمسّك بهذه المناسبة للبقاء في القاعة العامة بعد انتخاب اللجان للشروع في انتخاب الرئيس؟"، وقال: "‏ننتظر الإجابة من رئيس المجلس، وننتظر الموقف من باقي الكتل".