شهداء وجرحى في تجدد عدوان الاحتلال على لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد وأصيب عدد من المواطنين اللبنانيين، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية عدة بلدات في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وأفادت مصادر صحافية باستشهاد عدد من المواطنين في بلدة أنصار جنوب لبنان، جراء غارات اسرائيلية استهدفت البلدة.

وأكدت المصادر أن طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية، قصفت بلدات: حانين، والدوير، وسجد، والخيام، ورامية، وبرعشيت، ودبعال، وعيتا الشعب، والضهيرة، ومارون الراس، وبنت جبيل، ومجدل سلم، وحداثا، وياطر، والبستان، ويارون، ومروحين، وطربيخا، وكفر رمان، ودبل، وجبل الرفيع، جنوب لبنان.

وكان الاحتلال قصف مساء امس بلدات: حولا، حانين، وبيت ليف، الخيام، وعيتا الشعب، ورامية، والطيري، وتبنين، وتولين، وعيتا الجبل، وخربة سلم، وطير حرفا، ومجدل سلم، والشهابية، وعربصاليم، والنبطية الفوقا، ويحمر، والحوش، وبرج الشمالي، وطير دبا، والعباسية، والسكسكية، وحاروف، وكفر رمان، والوردانية، وزوطر الشرقية، وكفر شوبا، والقوزح وجبل بلاط في جنوب وجبل لبنان.

كما اعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء امس ارتفاع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2412، والجرحى إلى 11267.

المصدر : وكالات