منها تصلب الشرايين وجلطات القلب .. إليك أبرز مخاطر الزيوت المهدرجة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تتعدد أضرار الزيوت المهدرجة، وتأثيرها السلبي على القلب، وعلى صحة الإنسان.

الدهون المهدرجة هي دهون متحولة اصطناعياً نتيجة تعرض الزيوت لغاز الهيدروجين تحت درجة حرارة عالية مما يؤدي لتكون دهون صلبة ضارة، وتتم هذه العملية لغرض زيادة فترة الصلاحية، والمحافظة على الطعم، وتحسن قوام ونكهة الغذاء، فضلا عن أن صناعتها أقل في التكلفة.

وتعتبر أبرز منتجات الزيوت المهدرجة في شكل السمن النباتي “المارجرين”، ووجبات المطاعم السريعة، والكيك والبسكويت والفطائر، والشوربات المغلفة والنودلز.

أضرار هذه النوعية من الزيوت تتمثل في زيادة نسبة الكوليسترول الضار، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة، واستمرارية استخدام هذه الأنواع من المادة الدهنية يؤدى هذا إلى انسداد الشرايين والأوعية الدموية الدقيقة، ما يؤدى الى عدم وصول الدم للمخ، ويزيد من احتمالية حدوث جلطات المخ والقلب وانسداد شرايين القلب.

وكما أن الدهون المهدرجة تعمل على رفع الدهون الثلاثية والكوليسترول فى الدم، فهي كذلك تؤدى الى زيادة الوزن وهذه مشكلة عالمية يتجه العالم كله إلى محاولة إيجاد حلول لها.

وتتمثل البدائل الصحية للزيوت المهدرجة في زيت الزيتون، وزيت الكانولا، ودوار الشمس، وزيت الذرة.

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