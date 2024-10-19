شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سهلة للتخلص من تورم الجسم في الخريف والان مع تفاصيل الخبر

تورم الجسم في كل فصول السنة أمر وارد للغاية وفقًا لطبيعة الجسم وطبيعة الأمراض التي يعانيها وتاريخه المرضى وطبيعة روتينه اليومى والحياة الغذائية أيضًا.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع maiden lain medicine فإن التهابات الجسم لها الكثير من الأسباب المختلفة خاصة فى فصل الخريف، أو مع تغيرات الفصول بشكل عام، بعض الأجسام لها قابلية مع التورم والإنتفاخ لبعض الأسباب:

تغيرات هرمونية مفأجاة

الدورة الشهرية لدى الفتيات

الإصابات بأنواعها خاصة العظام والأعصاب

الإصابة بكسور وريدي لدى البعض

زيادة في الوزن

تناول أطعمة غير صحية

تناول بعض الأدوية

التحسس لدى البعض يؤثر على درجة التورم لديه

العدوى التي يمكن أن يصاب بها البعض

وغيرها الكثير من الأسباب والعوامل التي قد تؤدي الى تورم الجسم، ويمكن السيطرة منزليا على هذه التورمات ببعض نصائح المفيدة:

الحركة وممارسة الرياضة والمشي وكل ما يبعد عن الخمول والكسل يساعد على التخلص من تورمات الجسم وإنتفاخه، احرص على ممارسة الرياضة يوميا حتى وإن كانت تمارين خفيفة.

يمكن للتورمات في الأماكن المتركزة الناتجة عن الإصابات أو غيره، إستخدام حمامات الثلج أو أكياس الثلج لتضييق الأوعية الدموية وبالتالي تقليل تدفق الدم وتقليل تورم هذه المنطقة بشكل خاص.

إنتفاخ الجسم بشكل عام يمكن السيطرة عليه بزيادة سوائل الجسم، بشرب المزيد من السوائل، فالمياه تعمل على ترطيب الجسم بشدة والتخلص من السوائل الزائدة تدريجيا فيقل الإنتفاخ.

الراحة بشكل مناسب مثل النوم لساعات جيدة ومناسبة، يساعد على تخفيف الانتفاخات فى الجسم دون إفراط

تناول الطعام الصحي الخال من الدهون، والأطعمة الحارة والأطعمة المقلية، يعزز وبشدة من سلامة الجسم

إذا كنت تعاني من مرضا مزمنا يجب أن تخبر طبيبك المختص

إذا كنت تتناول دواء بشكل مستمر اخبر طبيبك قد يكون هو سبب الإنتفاخات

بعض الأطباء يلجأون لمضادات الالتهابات ومضادات التورم لتخفيف حدة إنتفاخ الجسم فى بعض الحالات

استشر طبيبك وابحث وراء سبب التورم المفاجئ لجسمك، قد تكون مشكلة صحية مباغتة

اذهب إلى طبيبك فورا إذا كان التورم مستمرا أو تعانى من آلام بالجسم مصاحبة له أو بإرتفاع درجات حرارة، أو بتورمات مخيفة، أو يؤثر على جودة حياتك ونومك