شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18-10-2024، العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها كولر يُحاضر اللاعبين فى أول مران للأهلى بالإمارات، وفقرة بدنية، والأهلى يهزم الزمالك ويتأهل إلى نهائى بطولة أفريقيا لليد بالمغرب، وتفاصيل أول مران لبيراميدز بأبو ظبى استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر المصرى، والمتحدة للرياضة تعلن موعد وملاعب مباريات نصف نهائى السوبر المصرى بالإمارات.

كولر يُحاضر اللاعبين فى أول مران للأهلى بالإمارات.. وفقرة بدنية

خاض فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم الجمعة، أول مران له بالإمارات استعداداً لبطولة السوبر المصري المقرر إقامتها يومي 20 و24 أكتوبر الجاري..

الأهلى يهزم الزمالك ويتأهل إلى نهائى بطولة أفريقيا لليد بالمغرب

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 26-25 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية

تفاصيل أول مران لبيراميدز بأبو ظبى استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر المصرى

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الإماراتية أبو ظبي استعدادا لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات..

عدم اكتمال النصاب.. الجمعية العمومية بنادى الصيد تفوض مجلس الإدارة فى اختصاصاتها

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادى الصيد، برئاسة المستشار إيهاب سعيد، عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية التى عُقدت اليوم الجمعة..

وصول بعثة الحكام إلى الإمارات استعدادًا لإدارة بطولة السوبر المصرى

وصلت بعثة الحكام إلى مدينة أبوظبى بالإمارات، استعدادًا لإدارة مباريات بطولة السوبر المحلى برئاسة محمد فاروق القائم بأعمال رئيس اللجنة وإبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام.

شاهد.. وصلة هزار بين رمضان صبحى وحارس الزمالك في الإمارات

دخل الثنائى رمضان صبحى صانع ألعاب فريق بيراميدز ومحمد صبحى حارس مرمى فريق الزمالك في وصلة هزار عقب انتهاء الفريق الأبيض من التدريبات

منتخب مصر بالأحمر أمام منتخب غانا بافتتاح كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية غدا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفي لطفي ، في المباراة المقرر لها الرابعة والنصف مساء غدا السبت ضمن مواجهات الجولة الجولة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بالغردقة.

معسكر مغلق لمنتخب الشباب بالعين السخنة استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

يدخل منتخب مصر للشباب بقيادة روجيريو ميكالى، معسكرا مغلقا فى العين السخنة قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 20 سنة