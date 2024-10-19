شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالإمارات: تلبية طلبات الأندية المصرية شرف والرياضة تجمع الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عيسى سفير مصر في دولة الإمارات، أن الرياضة تجمع الشعوب والأنظار كلها تترقب مباريات السوبر المحلى في الإمارات، المقرر انطلاقها الأحد المقبل على الأراضى الإماراتية.

وقال شريف عيسى، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ليالى السوبر" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "علاقات مصر والإمارات تسير بقوة دفع قوية وستستمر إن شاء الله".

وأضاف سفير مصر في دولة الإمارات: "الرياضة تجمع الشعوب والأنظار كلها تترقب ماذا سيحدث في مباريات السوبر القوية بين الأندية الأربعة، والجمهور المتشوق لرؤية فريقه ينتصر".

وتابع شريف عيسى: "الكرة دائما تستطيع جمع الشعوب وتوطيد العلاقات بين البلاد والشعوب، وتذليل العقبات وتلبية طلبات الأندية المصرية في الإمارات شرف كبير لنا وده دورنا ونكون سعداء بمساعدة أي نادى مصري في الإمارات".

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي الاحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ويلتقى فريق الزمالك في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل مع بيراميدز على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.