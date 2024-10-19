شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذا المشروب قبل النوم.. يحسن مزاجك ويكافح العدوى والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من المشروبات خاصة العشبية التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية منذ سنوات عديدة، ولعل أحد هذه المشروبات هو شاي الزعفران مع الشمر الذى يجمع بين الخصائص العطرية للزعفران والخصائص المهدئة لبذور الشمر، ويُفضل تناوله قبل النوم، حيث يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية لعل أبرزها تقليل مستويات القلق والتوتر والمساعدة على النوم الهادئ والمريح، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

قد يساعد شرب شاي الزعفران والشمر قبل النوم على الاسترخاء، مما يسهل عليك النوم، كما أن لبذور الشمر تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي، مما قد يساهم في الحصول على نوم أكثر راحة ليلاً.

فيما يلى.. فوائد أخرى لتناول شاى الزعفران مع بذور الشمر: يساعد على الهضم

تُستخدم بذور الشمر منذ قرون لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، فهي تساعد في تقليل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم، كما أن شرب هذا الشاي بعد العشاء يساعد في الهضم ويمنع الانزعاج أثناء الليل، مما يسمح بنوم أكثر هدوءًا.

غني بمضادات الأكسدة

كلًا من الزعفران والشمر غني بمضادات الأكسدة، والتى تلعب دورًا حاسمًا في تحييد الجذور الحرة في الجسم، وتساعد مضادات الأكسدة على حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب، ويمكن أن يدعم الاستهلاك المنتظم لمشروب الزعفران والشمر الصحة العامة من خلال تعزيز دفاعات الجسم ضد الإجهاد التأكسدي.

يعزز الحالة المزاجية

تمت دراسة الزعفران لتأثيراته المحتملة في تحسين الحالة المزاجية، وقد يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق، كما يمكن أن يوفر شرب مشروب الزعفران والشمر قبل النوم طقوسًا مهدئة تعزز مزاجك وتضفي نغمة إيجابية على اليوم التالي.

يدعم إدارة الوزن

من المعروف أن بذور الشمر لها خصائص مثبطة للشهية، مما يجعل مشروب الزعفران والشمر خيارًا رائعًا لأولئك الذين يتطلعون إلى إدارة وزنهم، ويمكن أن يساعد الشاي في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، ويُعزز تناول وجبات خفيفة أكثر صحة وتحكم أفضل في تناول السعرات الحرارية بشكل عام.

يعزز صحة الدورة الشهرية بالنسبة للنساء

يرتبط الزعفران بتخفيف الانزعاج المصاحب للدورة الشهرية وتنظيم توقيتاتها، ويمكن أن يساعد شاي الزعفران والشمر في تخفيف التقلصات وتعزيز التوازن الهرموني، مما يجعله مشروبًا مفيدًا أثناء الدورة الشهرية، بالإضافة إلى ذلك، يُعرف الشمر بخصائصه الإستروجينية، والتي يمكن أن تدعم صحة الدورة الشهرية بشكل أكبر.

يعزز صحة الجهاز التنفسي

تحتوي بذور الشمر على خصائص يمكن أن تساعد في تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي، ويمكن أن يساعد شرب شاي الزعفران والشمر في إزالة المخاط والاحتقان، مما يسهل التنفس، كما يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص خلال موسم الحساسية أو لمن يعانون من نزلات البرد.

يعزز المناعة

يمتلك كلًا من الزعفران والشمر خصائص مضادة للميكروبات وللالتهابات ويمكن أن يُعزز هذا المشروب وظيفة المناعة، كما يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لهذا الشاي في تقوية دفاعات الجسم ضد الالتهابات والأمراض، مما يجعله إضافة رائعة لروتينك الليلي.

يحسن صحة الجلد

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الزعفران أن تساهم في الحفاظ على صحة الجلد من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي وتحسين الدورة الدموية، وقد يساعد شرب شاي الزعفران والشمر بانتظام في تعزيز صفاء البشرة وتقليل علامات الشيخوخة، مما يجعله طقوسًا ليلية لتعزيز الجمال.

إزالة السموم من الجسم

يحتوي الشمر على خصائص مدرة للبول يمكن أن تساعد في طرد السموم من الجسم، ويمكن أن يساعد شرب مشروب الزعفران والشمر في دعم الكلى والكبد وتعزيز عمليات إزالة السموم، مما يساعد في تطهير الجسم وتعزيز الصحة العامة.

فيما يلى.. طريقة عمل شاي الزعفران والشمر:

اغلي الماء ثم أضيفي بذور الشمر وخيوط الزعفران إلى الماء المغلي، وخففى الحرارة واتركيها على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق، ثم صفي الشاي في كوب، وأضيفي إليه العسل أو الليمون حسب الرغبة، ويُفضل تناوله قبل النوم.