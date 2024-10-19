شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. أطعمة مهمة هتساعدك فى تنظيم فترات الحيض والان مع تفاصيل الخبر

عندما تتعرض النساء للإصابة بتقلبات شديدة في فترات الطمث ويتعرضن للإصابة باضطرابات في الدورة الشهرية وعدم انتظامها، يشعرن بالقلق والتوتر، ووفقًا لموقع healthshots سنتعرف على أبرز الأطعمة الصحية التي تساهم بشكل كبير في تنظيم الدورة الشهرية، ومنها:

- الزنجبيل

من التخلص من البرد إلى تحسين الهضم، يبدو أن الزنجبيل يتصدر قائمة التوابل، ومع ذلك، يمكن أن يأتي هذا التوابل الغني بفيتامين سي والمغنيسيوم لإنقاذك أيضًا عندما تعانين من فترات غير منتظمة، فالزنجبيل غني بمركب يسمى جينجيرول الذي يخفف الالتهاب في الجسم، وبشكل أساسي، يساعد الزنجبيل في تقلص الرحم ما يؤدي إلى بدء تدفق الدورة الشهرية، ويمكن أن يقلل أيضًا من آلام الدورة الشهرية من خلال خصائصه المضادة للالتهابات التي تقلل من البروستاجلاندين.

- الأناناس

إن دم الحيض يطرد البويضات غير المخصبة ويتخلص من بطانة الرحم، ولهذا السبب من المهم تناول الأطعمة التي تساعد في التخلص من بطانة الرحم، ويضيف الخبير أن الأناناس هو أحد هذه الفواكه الغنية بالإنزيم المسمى بروميلين، ووفقًا لـ Biotechnology Research International ، فإن البروميلين قد يعزز خصائصه المضادة للالتهابات وتسكين الآلام. إلى جانب ذلك، تساعد هذه الفاكهة اللاذعة أيضًا في تكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء. وهذا يعني ببساطة تحسين تدفق الدم.

- عصير قصب السكر

يلعب عصير قصب السكر الطازج دورًا حيويًا في تنظيم الهرمونات، و يعد العصير مخزنًا للمركبات التي تساهم في التناغم الهرموني، مما يساعد الجسم في الحفاظ على نظام الغدد الصماء المتوازن والصحي. يعمل عصير قصب السكر كأفضل إلكتروليت، ويعيد مستويات الحديد، ويقاوم الانتفاخ واحتباس الماء ويعزز الدورة الدموية.

- البقدونس

يبدو هذا العشب مشابهًا جدًا للكزبرة، لكنهما يظهران خصائص مختلفة قليلاً، و منذ العصور القديمة، تم استخدام البقدونس كمنشط للحيض، وهو عشب يحسن تدفق الدم في منطقة الحوض، و يمكنك تناوله عن طريق تضمين ماء البقدونس المغلي أو شاي البقدونس في نظامك الغذائي السائل اليومي.

- بذور السمسم

يمكن تناول بذور السمسم باعتدال لأنها تزيد من حرارة الجسم. وتقول الخبيرة إن هذه البذور تحتوي على معادن أساسية مثل المغنيسيوم والزنك، مما يساعد على توازن هرمون الاستروجين والبروجسترون.

- الشمر

من بين القدرات الأقل شهرة للشمر هو أنه يساعد في تنظيم فترات الحيض، وقد استخدمت بذور الشمر لقرون في الطب التقليدي كعلاج مفيد لمشاكل الدورة الشهرية، و تحتوي هذه العشبة العطرية على مركبات مثل الأنيثول والفنشون التي لها خصائص مضادة للتشنج، وتعمل هذه المكونات في انسجام لتهدئة واسترخاء العضلات المحيطة بالرحم، مما يقلل من التقلصات وعدم الراحة أثناء الحيض، و يمكنك جني أقصى فوائده عن طريق إضافته إلى نظامك الغذائي باستخدامه في الحساء أو السلطات أو حتى تحضير شاي الشمر الدافئ. بمرور الوقت، ستتحسن دورتك الشهرية.

- القرفة

يمكن أن تفيد القرفة النساء اللاتي يعانين من عدد لا يحصى من مشاكل الدورة الشهرية، و وجدت دراسة أجريت عام 2014 ونشرت في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والولادة أن القرفة تساعد في تنظيم الدورة الشهرية ويمكن أن تكون علاجًا فعالًا للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض. كما يمكنها الحد من آلام الدورة الشهرية والنزيف والأعراض مثل الغثيان والقيء.