الخارجية الأميركية: واشنطن ستطرح مقترحا للهدنة في غزة بعد مقتل السنوار

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزارة الخارجية الأمريكية ، مساء اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 ، إن واشنطن ستطرح مقترحا للهدنة في غزة بعد مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد استهدافه جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي :" على مدار الأيام الماضية لم يكن هناك تفاوض بسبب السنوار والآن نرى فرصة".

وأضاف :" يتعين على قائد حماس الجديد الذي سيأتي أن يقرر اتخاذ مسار مختلف ، وواشنطن ستسعى لدفع مقترح الهدنة في غزة إلى الأمام".

من جهته قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن :" يحيى السنوار كان عقبة رئيسية أمام التوصل لاتفاق".

وتابع :" السنوار كان يسعى لتأجيج الفوضى بدل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار(..) ومقتله يمثل فرصة لإيجاد طريق للتوصل لاتفاق لاستعادة الرهائن".

وأضاف :" أجريت اتصالات بناءة مع إسرائيل بشأن ردها المحتمل على إيران ، وسنواصل العمل مع إسرائيل وقطر ومصر من أجل إطلاق سراح الرهائن".

المصدر : وكالات