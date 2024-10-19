توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 19 تشرين الأول إلى الجمعة 25 تشرين الأول 2024

مهنياً: اسبوع يحمل احداث كثيرة انت معني بها بشكل مباشر بداية مع الاخبار الحلوة انتقال عطارد لينضم الى الزهرة في العقرب امر جيد جدا يخدم مصالحك يشكل مثلثات فلكية مع زحل ونبتون في الحوت في موقع اكثر من رائع لكن وجود الشمس في مربع مع برجك من الميزان ومربع اخر مع المريخ في برجك ومربع مع بلوتون المتقدم في الجدي ما يعني اجواء متعبة اشكالات عواصف فلكية ضغوطات وطاقة جارفة خفف حساسيتك حاول ان تمشي الامور بطريقة دبلوماسية

عاطفياً: يحمل لك كوكب الحظ الزهرة من العقرب عواطف كبيرة وارتياحا وتقاربا وانفراجات ومصالحات وتفاهم مع الشريك والاولاد للعازب تنفتح أمامك الابواب ويسهّل القدر خروجك من مرحلة العزوبية