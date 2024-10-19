توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 19 تشرين الأول إلى الجمعة 25 تشرين الأول 2024

مهنياً: اسبوع مهم يحمل حركة عجقة حلوة نتائج مرضية واستثنائية لذلك حضر نفسك للاحتفالات والاخبار السارة والممتازة وحاول ان تدور الزوايا كما تريد حاول ان تستفيد من تاثيرات الشمس من الميزان والمشتري من الجوزاء طوالع فلكية مناسبة جدا لك تزودك بحيوية ممتازة وتزيد من قدراتك الفكرية والجسدية بحيث تكون الحظوظ اقوى واكثر منفعة اسبوع نشيط يحمل تنقلات سفر تغييرات مهنية ودراسية

عاطفياً: يتحدث كوكب الزهرة من برج العقرب المواجه لبرجك عن ازمة عائلية او اهتمامات شخصية حلل ما يحصل معك بموضوعية استشر قلبك وعقلك معا ولا تقع ضحية الثرثرة والشائعات للعازب تميل الى إثارة الخلافات حاول ان تبتعد عن الاجواء الصاخبة