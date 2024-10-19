توقعات مولود برج "القوس" من السبت 19 تشرين الأول إلى الجمعة 25 تشرين الأول 2024

مهنياً: اسبوع جيد منتج فعال اسبوع قوي مساعد داعم يسهل الامور الصعبة يسهل اعمالك انت فعلا محظوظ نوعية وقت ممتازة تقدم لك المزيد من الدعم الجو العام جيد جدا الامور شفافة تاثيرات الشمس من الميزان جيدة ومساعدة تحرك الامور بقوة وتظهر عن طموح كبير وتفسح في المجال للتواصل مع الاخرين طلتك حلوة ثقتك بنفسك تعطي انطباعات جيدة عند الاخرين

عاطفياً: ان وجود الزهرة في العقرب في مواجهة برجك يجعلك مشتت التفكير غير واثق من مشاعرك يجعلك تعيد درس وضع العلاقة العائلية باختصار اسبوع مليء بالضغوطات والمتطلبات من الشريك والاولاد للعازب لا تعرّض استقرار علاقتك العاطفية للمخاطر حافظ على هدوئك ولا تتفوه بكلام متسرع يؤذي روابط الثقة والاحترام بينك وبين الحبيب