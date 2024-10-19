توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 19 تشرين الأول إلى الجمعة 25 تشرين الأول 2024

مهنياً: اسبوع جيد له خصوصيته في نجاح في تقدم في موضوعية ورؤية واضحة مع انتقال عطارد لينضم الى الزهرة في برجك ليشكلان مثلثات فلكية مهمة مع زحل ونبتون في الحوت وع المريخ في السرطان ما يعني اجواء مهمة مثمرة جميلة سيسطع نجمك هذه التاثيرات الجيدة تتعاون معك وتعطيك الدعم والمساعدة كما تقدم لك ظروفا مهنية وعائلية ناجحة وتبّشر بأخبار مميزة وجميلة

عاطفياً: يبدو المناخ العاطفي رقيق جذاب ومغري تحت تاثيرات كوكب الزهرة الذي لا يزال يتنقل في برجك فتتنوع الافراح والمبادلات والصداقات وتحلو اللقاءات العائلية فتفرح كثيراً برفقة الشريك والاولاد للعازب, تكثر اللقاءات الغرامية والمواعيد فيسطع نجمك ولو ان العلاقات الجدية ما تزال مستبعدة