القاهره - الخليج 365
مهنياً: اسبوع جيد له خصوصيته في نجاح في تقدم في موضوعية ورؤية واضحة مع انتقال عطارد لينضم الى الزهرة في برجك ليشكلان مثلثات فلكية مهمة مع زحل ونبتون في الحوت وع المريخ في السرطان ما يعني اجواء مهمة مثمرة جميلة سيسطع نجمك هذه التاثيرات الجيدة تتعاون معك وتعطيك الدعم والمساعدة كما تقدم لك ظروفا مهنية وعائلية ناجحة وتبّشر بأخبار مميزة وجميلة
عاطفياً: يبدو المناخ العاطفي رقيق جذاب ومغري تحت تاثيرات كوكب الزهرة الذي لا يزال يتنقل في برجك فتتنوع الافراح والمبادلات والصداقات وتحلو اللقاءات العائلية فتفرح كثيراً برفقة الشريك والاولاد للعازب, تكثر اللقاءات الغرامية والمواعيد فيسطع نجمك ولو ان العلاقات الجدية ما تزال مستبعدة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 19 تشرين الأول إلى الجمعة 25 تشرين الأول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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