مديرية الدفاع المدني أعلنت عن مهماتها المنفذة منذ الأمس جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن مهماته جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ مساء أمس الجمعة وحتى الساعة من صباح اليوم السبت الواقع.

ولفتت إلى أن "في محافظة البقاع استهدفت غارة إسرائيلية قرابة الساعة الرابعة فجرا الطابق الثالث من مبنى سكني في بلدة جلالا البقاعية. وعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران التي اندلعت في الموقع المستهدف. وفي الوقت نفسه، عملت فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني على سحب جثمان شهيد ونقله إلى مستشفى البقاع. كما تمكّن العناصر من سحب جريحين نقلا بواسطة جهات أخرى الى المستشفى".

وفي محافظة النبطية، وعلى اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زفتا عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على رفع الانقاض وسحب جثامين ثلاثة شهداء من الموقع المستهدف.

وعلى اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرتبنيت، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب جثمان شهيد من الموقع المستهدف.

واوضحت أن على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرجوز، تواصل فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني العمل علي رفع الانقاض بحثا عن مفقودين.

وعلى اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حبوش، لا يزال فريق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني يواصل العمل علي رفع الانقاض، مشيرة إاى أن على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية تم الَكشف على موقع الغارة دون تسجيل وقوع إصابات.

وذكرت أن في محافظة الجنوب وفي عمليات بحث وإنقاذ على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى مؤلفاً من 4 طبقات في بلدة الشهابية عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع الهيئات المحلية، على انتشال جثمان شهيد وسحب مصاب من بين الانقاض. وقد واجه العناصر صعوبات في تنفيذ المهمة لأن الجريح كان محتجزاً بين سقفين، بينمت وعلى اثر غارة إسرائيلية استهدفت فيلا في بلدة المجادل تمكن عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع جهات أخرى من إنقاذ جريحين من بين الركام.

وبالنسبة لعمليات الاطفاء، فقد تم إخماد النيران في مستودع لأدوات التنظيف عند مفترق معركة (صور) جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة.

أما الخدمات العامة، فقد تك تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.