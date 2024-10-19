السعودية | محمد القرني يحتفل بزواج ابنه عبدالله في الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

احتفل العميد محمد سعد القرني، بحفل زفاف ابنه “عبدالله”، من كريمة الشيخ سالم بن احمد الشهري في قاعة “ديفان ” للاحتفالات بالرياض.

جاء ذلك بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والأعيان والمسؤولين الذين حرصوا على المشاركة .

تخلل وقت الاستقبال عدد من مشاركات الشعر والنثر وتبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة

وعبر العريس “عبدالله ” عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة، شاكراً الحضور الذين شاركوه الفرحة في هذه الليلة السعيدة.

الخليج 365 تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

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