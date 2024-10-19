السعودية | محمد القرني يحتفل بزواج ابنه عبدالله في الرياض

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن محمد القرني يحتفل بزواج ابنه عبدالله في الرياض والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
احتفل العميد محمد سعد القرني، بحفل زفاف ابنه “عبدالله”، من كريمة الشيخ سالم بن احمد الشهري في قاعة “ديفان ” للاحتفالات بالرياض.
جاء ذلك بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والأعيان والمسؤولين الذين حرصوا على المشاركة .
تخلل وقت الاستقبال عدد من مشاركات الشعر والنثر وتبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة
وعبر العريس “عبدالله ” عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة، شاكراً الحضور الذين شاركوه الفرحة في هذه الليلة السعيدة.
الخليج 365 تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
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