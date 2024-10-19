إلهام عبد البديع تتحدث لأول مرة عن كواليس عودتها لزوجها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - أجرت الفنانة إلهام عبد البديع لقاء مصوراً مع الإعلامية مروة صبري في برنامج قعدة ستات، ويعتبر هذا الظهور هو الأول بعد أزمتها مع زوجها الملحن والمنتج وليد سامي، وذلك بعد مرور 20 يوم تقريباً على أنباء انفصالهما، ثم الإعلان عن عودة زواجهما.

انزعاج إلهام من زوجها

أكدتأنها فوجئت بالكثير من الاتصالات من الصحافة والأصدقاء المقربين، في البداية لم تكن على علم بسبب هذا الأمر، لكنها فوجئت بالمنشور الذي قام به، وقالت إنها انزعجت بسبب بهذا التصرف خاصةً وأنهما اتفقا معاً على الإعلان في وقتٍ محدد، لكنه تخلى عن اتفاقهما، وازداد الأمر إثارة للجدل عندما قام بحذف البوست بعد ساعات من نشره.

وصفت إلهام عبد البديع مشاعرها خلال هذا الموقف وقالت: "أنا زعلانة إن الناس كلها بتتكلم على حياتي الشخصية مش عن عمل فني، وزعلانة إن وليد استعجل وأعلن، والنهاردة طالعة أقول إحنا رجعنا خلاص، وشكراً لكل أصحابي المقربين اللي تدخلوا، ومبسوطة من كلام الناس الحلو على السوشيال ميديا".

إلهام عبد البديع تعلق على التعليقات السلبية

انتشار خبر الانفصال جعل البعض يعتقد أناستغلت حياتها الشخصية بهدف صنع تريند للترويج للمسلسل، وعلقت على هذا الأمر قائلة: "أكتر حاجة ضايقتني لما الناس قالت دي دعاية علشان مسلسل، عندنا عناصر كتير تنجح المسلسل من غير من نسوأ شكلنا قدام الناس بدعاية سلبية، وإحنا شغالين على أغنية للمسلسل كلنا هنغني فيها".

ورداً على سؤال هل حدث الطلاق بينهما رسمياً أم كان مجرد بوست على السوشيال ميديا، قالت إلهام عبد البديع: "حصل طلقة لكن دار الإفتاء قالت مش محسوبة، واتصالحنا ورجعنا، وهو راجل محترم بيحبني وبحبه، وبنحاول نخلي الحياة حلوة"، ووجهت إلهام رسالة شكر لكل الأصدقاء المقربين الذين تدخلوا لحل هذا الخلاف.

ويُعد مسلسل أسيل آخر أعمال إلهام عبد البديع، والذي ضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنانة ثراء جبيل، باسل الزارو، بدرية طلبة، أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبد البديع، إسراء رخا، أحمد بلال، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام.

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