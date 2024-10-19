مي حلمي: رفضت نص مليون مقابل الكلام عن حياتي الشخصية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 02:49 مساءً - حلت الإعلامية مي حلمي ضيفة على بودكاست "بالمايك والقلم"، وفي لقاء مدته اقتربت من الساعة كشفت الكثير من الأسرار والتفاصيل عن حياتها الشخصية وحياتها العملية.

قرار مي حلمي بالاتجاه للإعلام

تحدثت مي عن حياتها العملية، وبداية اتجاهها للعمل في مجال الإعلام وأكدت أنها تخلت عن العمل في شركة كبيرة جداً مقرها الإمارات وبمرتب كبير ومغرٍ، وأكدت أنها وقت تخليها عن هذا العمل نصحها صاحب الشركة بعدم المجازفة لأنها ليست متأكدة من نجاحها في العمل بالإعلام بالإضافة إلى أنها خبرة كبيرة في هذا العمل الذي بدأته وهي في عمر الـ 17 عاماً. وأكدت مي أنها قررت التخلي عن الحياة المستقرة والراتب الثابت بالدولار، مقابل تحقيق حلمها، وكشفت أنها عندما استخدمت المايك قررت عدم التخلي عن هذا العمل أبداً.

الزواج وحياتها الشخصية

تحدثت مي حلمي عن تجربة انفصالها عن زوجها المطرب محمد رشاد، وأكدت أنه عرض عليها وقت الانفصال مبلغاً مادياً كبيراً، وقالت: "أنا اتعرض عليّ حوارات من 3 سنين، نص مليون واطلع أتكلم ساعة، لكن أنا آخر همي الفلوس وبعملها، ولو عايزة أقول حاجة كنت قلتها، أنا إعلامية ومش محتاجة منصة".

وانتقدت مي تصرفات البعض خلال الفترة الحالية، خاصةً وأن البعض يقوم بعمل حفلات زفاف فخمة من أجل تصدر الترند، والأمر نفسه بالنسبة لحالات الانفصال التي يكشف فيها الطرفان أسراراً عن حياتهما الشخصية.

وتحدثت مي حلمي عن بعض المواصفات التي تهتم بها في الرجل الذي سترتبط به، وأكدت أن السن ليس فارقاً معها لأن الأساس بالنسبة لها طريقة تفكير الشخص، وكشفت أنها قد تقبل الارتباط بشخص في الخمسينيات من عمره لكن بشرط أن يكون سينجل.

وكشفت مي حلمي أنها تعتبر التوقيع على عقد الزواج مسؤولية كبيرة وقالت: "دي ورقة اتعلمت ما أمضيهاش تاني، محتاجة تفكير وحالته الاجتماعية إيه، ومحتاجة عيلة وأسس وتربية وبيت طالع منه".

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