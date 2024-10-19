سلمى أبوضيف تسترجع ذكريات الاحتفال بزواجها في الدنمارك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 02:49 مساءً - استعادت الفنانة الشابة سلمى أبوضيف ذكريات الاحتفال بزواجها في الدنمارك برفقة مجموعة من الأصدقاء المقربين. وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بمجموعة صور كشفت عن سعادتها بهذه اللحظات، وظهرت سلمى في الصور وهي ترتدي فستاناً أبيض وممسكةً ببوكيه ورد، وبجوارها زوجها والأهل والأصدقاء. وكان لافتاً للانتباه أن بطنها منتفخ، وظهرت عليها ملامح الحمل وكتبت تعليقاً قالت فيه: "الإعلان والزهور والأصدقاء والعائلة".

وكانت سلمى قد شاركت جمهورها في وقتٍ سابق مقطعاً مصوراً من هذا الاحتفال، لكنها كانت حريصة على الظهور من ظهرها فقط، خاصةً أنها لم تُعلن حملها في هذه الفترة.

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سلمى أبوضيف والتنمر

بعد الإعلان عن الحمل تعرَّضتللتنمر بشكلٍ كبير، وذلك بسب حجم بطنها، وأصدرت بياناً تُحذر من خلاله كل من تنمر عليها جاء فيه: "إنّ السخرية من جسدي بسبب حجم بطني تنمر مقزز.. لقد تعرَّضتُ للسخرية من جسدي طوال الوقت بسبب نحافتي، والآن حجم بطني! وكيف أحتاج إلى التوقف عن إظهاره، أعتقد أن حملي لا ينبغي أن يمنعني من العمل أو القيام بأشياء خاصة بي، وأعتقد أنه ليس عليّ إخفاؤه لأنّه يزعج نظرك!! ببساطة لا تنظر إليَّ لأنّني أحب حملي هذا وسأحتضنه حتى النهاية".

الجدير بالذكر أن سلمى أبوضيف احتفلت بعقد قرانها على إدريس عبدالعزيز في يونيو الماضي، وأكدت أنه تم الزواج بشكلٍ سريع وتم تأجيل حفل الزفاف لرغبة الثنائي في إتمام الزواج، لأنه مشغول في عمله وهي لديها العديد من الارتباطات فقررا الزواج وتأجيل الحفل.

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آخر مشاركات سلمى أبوضيف الفنية

تألقتفي موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" المكوّن من 15 حلقة، وشاركها البطولة كل من ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرون. والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل. وقد عُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

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