إعلام عبري: استهداف مقر الإقامة الشخصي لـ نتنياهو في قيساريا بمسيرات لبنانية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد عبور 3 مسيرات من لبنان تم اعتراض 2 منها، واصطدمت الثالثة بمبنى في قيساريا.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، دوت صفارات الإنذار في قواعد عسكرية في غليلوت شمال تل أبيب، عقب تسلل المسيرة من لبنان.

فيما أوضح موقع واللا العبري، أن قوات كبيرة جدا من الشرطة الإسرائيلية توجهت إلى مكان سقوط المسيرة في قيساريا.

وأشار إلى أن هناك أنباء عن استهداف مسيرة ملغمة لمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا، والتي تقع على شاطئ البحر المتوسط.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مكتب رئاسة الحكومة رفض الإفصاح عن مكان رئيس الوزراء، وقت انفجار المسيرة في قيساريا، مشيرة إلى أن المبنى المستهدف في قيساريا هو مقر الإقامة الشخصي لنتنياهو.